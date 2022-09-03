В эти выходные в Коле пройдёт традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка

В рамках празднования 95-летия Кольского района в эти выходные в Коле развернется осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Её открытие состоится 4 сентября в 12 часов на площади перед Кольским районным Центром Культуры (проспект Защитников Заполярья, 7).

Участниками ярмарки станут представители агропромышленного комплекса, крестьянских и фермерских подсобных хозяйств региона, пасечники из Саратовской и Воронежской областей. Северяне смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и овощную продукцию от предприятий и фермерских хозяйств, в также российский мед, ягоды, грибы, хлебобулочные изделия, семена и саженцы декоративных и ягодных культур.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на площади пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и взрослых, а также будет организована концертная программа. Выступят творческие коллективы Кольского района: солисты, вокальные дуэты, ансамбли и хореографические коллективы.