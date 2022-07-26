В эти выходные в Мурманске прошел Кубок Арктики по мотофристайлу, в следующие – северян ждёт первый фестиваль водных видов спорта

В субботу в Долине Уюта во второй раз прошёл Кубок Арктики по мотофристайлу с участием лучших российских райдеров. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году к выступлениям спортсменов организаторы добавили массу разноплановых интерактивных площадок, где гости могли активно провести время всей семьей.

«Зрелищное и экстремальное событие посетили свыше 2 тысяч человек. Очень здорово, что Мурманская область стала родоначальником этого мероприятия, второй год мы его проводим. За отличную, чёткую организацию благодарю всю команду во главе с вице-губернатором Еленой Дягилевой», – подчеркнул Андрей Чибис.

Для гостей работал тренажёр для безопасных тренировок навыков езды на заднем колесе мотоцикла, фудтраки и фотозоны, а также для детей и взрослых устраивали гонки на радиоуправляемых машинах и катания на квадроциклах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что на этой неделе точкой притяжения для мурманчан и гостей заполярной столицы станет Семёновское озеро, где пройдёт первый фестиваль водных видов спорта.

«Хочу ещё раз отметить, что организация таких ярких, разноплановых событий очень важна. Чтобы каждый выходной жители региона могли взять детей и всей семьей их посетить, получить позитивные эмоции, впечатления, искреннее удовольствие от проводимых мероприятий. Прошу организаторов продолжать в том же духе, с таким же качеством. И ещё интенсивнее информировать людей, чтобы северяне могли знать заранее, куда они могут пойти, планировать свои выходные с учётом интересных мероприятий», – отметил Андрей Чибис.