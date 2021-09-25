В эти выходные в Мурманской области пройдут чемпионаты по велоспорту, лазертагу и авиамодельному спорту

25 и 26 сентября в Мурманской области пройдут чемпионаты по велоспорту, лазертагу и авиамодельному спорту.

Чемпионат и Первенство Мурманской области по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри стартует в Мурманске 25 сентября в 13.00 в районе горы Горелой. Начало дистанции – в районе дома 28 по ул. Капитана Орликовой. В полдень 26 сентября соревнования продолжатся в спорткомплексе «Долина Уюта». В Первенстве участвуют юноши и девушки в возрастных категориях 13-14, 15-16, 17-18 лет. Чемпионат Мурманской области проводится среди мужчин и женщин. Запланированы также детские заезды по стадиону Долины Уюта. В 16.00 26 сентября – награждение по итогам 2-х дней соревнований.

25 сентября в Апатитах пройдет финальный этап Кубка Арктики по спортивному лазертагу. Соревнования среди школьников проводятся в Мурманской области впервые, инициатор – региональное министерство спорта. С мая по сентябрь прошел муниципальный этап соревнований, победители сразятся в региональном этапе. В числе сильнейших – 70 команд из 14 муниципалитетов региона: ЗАТО Александровск, Ловозерского и Кольского районов, Оленегорска, Кировска, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора, Печенгского округа, Полярных Зорь, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Видяево, Апатитов и Мурманска. Соревнования будут проводиться одновременно на 3 площадках: в ФСК «Атлет» (ул. Победы, 4) – среди учащихся 5, 6, 10 классов; в ФОК «Вертикаль» (ул. Сидоренко, 12) – среди 7, 11 классов; в СОК «Наука» (ул. Зиновьева, 18а) – 8, 9 классов. Старт в 11.00.

Также в Апатитах 25 сентября откроется Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту в классе S, старт в 11.00 на поле Тиг-Губа. Соревнования проводятся в регионе более 20 лет. В этом году в них примут участие порядка 30 спортсменов от 14 лет и старше из Мурманска, Кольского района, Апатитов.