В это сложно поверить, но в школьной теплице посёлка Коашва созрел первый урожай

Всего две клубнички, а сколько счастья и радости у ребят от того, что выращено своими руками!

Школьники уже посеяли зелень, огурцы, помидоры. А ещё здесь обязательно будут цвести розы разных сортов. Осталось немного подождать и потрудиться, чтобы увидеть зелёный оазис в полярную ночь.

Будем с интересом наблюдать за растениеводческим творчеством ребят, которое стало возможным благодаря региональному проекту «Arctic schools» и поддержке активистов ТОС «Коашва», пишет vk.com/tvoy_kirovsk

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266748%2Fwall-148376343_58473