В это воскресенье в Туломе состоится празднование Международного дня коренных народов мира

7 августа Тулома соберёт гостей со всей Мурманской области на праздновании Международного дня коренных народов мира. Гостей ждёт яркая концертная программа с красочными танцевальными номерами фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей из Мурманска, Апатитов, Колы, Ловозера, Лопарской и Ёнского.

На площадке Туломского сельского Дома культуры развернётся выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Саамские мастера поделятся с гостями секретами выделки рыбьей кожи, изготовления из неё различных сувениров на мастер-классах по рукоделию. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по вождению хоровода, искусству фланкировки.

И взрослые, и юные северяне на празднике найдут интересные занятия, а объединит всех обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведет саамский нойд.

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Туломский сельский Дом культуры и администрация сельского поселения Тулома приглашают жителей и гостей региона принять участие в праздничных мероприятиях и познакомится с самобытной культурой народов, проживающих в Мурманской области.

Начало мероприятий в 13 часов на площадке сельского Дома культуры, сообщает региональное Министерство внутренней политики.