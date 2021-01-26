Дорога «Заполярный – Сальмиярви» перекрыта из-за погодных условийВ Мурманской области пройдут 39 всероссийских спортивных соревнований по 18 видам спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 17:00

В этом году центры цифровых компетенций «МФЦифра» появятся ещё в четырёх муниципалитетах Заполярья

В 2021 году центры цифровых компетенций «МФЦифра» появятся в МФЦ Североморска, Мончегорска, Полярного и города Полярные Зори. Обучение будущих муниципальных специалистов «МВЦифры» будет организовано на базе областного многофункционального центра. Такая договоренность была достигнута на встрече руководителей МФЦ, организованной в одном из центров цифровых компетенций «МФЦифра» в Мурманске.

На встрече руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко поделилась опытом создания первых центров цифровых компетенций в столице Заполярья. Была также организована ознакомительная экскурсия в центры «МФЦифра».

Напомним, главная задача центров «МФЦифра» – оказание помощи гражданам в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате, повышение цифровой грамотности населения. Любой желающий может записаться на индивидуальное обучение и получить навыки использования цифровых сервисов, а также воспользоваться необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением. С посетителями центров специалисты работают индивидуально, учитывая возрастные особенности и уровень владения компьютерными навыками.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, осенью прошлого года центры цифровых компетенций «МВЦифра» открылись в двух МФЦ Мурманска: на ул. Хлобыстова, 26 и ул. Щербакова, 26. За три месяца работы эти центры посетили более 3,5 тысячи мурманчан, получено более 6 тысяч услуг, организовано 12 учебных занятий в «Школе цифровой грамотности». 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

светлый
23.01.21 11:41
Если есть АЭС ,ЗАЧЕМ похабить вековой ландшафт ,вырезать лес и похабить тундру никчемными агрегатами?
Комментарий к новости:Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
Комментарий к новости:Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2020 году в Мурманской области отмечалось снижение объёмов практически по всем видам платных услуг-PRO Валюту (16+)Курс доллара подрос на 77 копеек, евро – на 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика