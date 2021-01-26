В этом году центры цифровых компетенций «МФЦифра» появятся ещё в четырёх муниципалитетах Заполярья

В 2021 году центры цифровых компетенций «МФЦифра» появятся в МФЦ Североморска, Мончегорска, Полярного и города Полярные Зори. Обучение будущих муниципальных специалистов «МВЦифры» будет организовано на базе областного многофункционального центра. Такая договоренность была достигнута на встрече руководителей МФЦ, организованной в одном из центров цифровых компетенций «МФЦифра» в Мурманске.

На встрече руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко поделилась опытом создания первых центров цифровых компетенций в столице Заполярья. Была также организована ознакомительная экскурсия в центры «МФЦифра».

Напомним, главная задача центров «МФЦифра» – оказание помощи гражданам в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате, повышение цифровой грамотности населения. Любой желающий может записаться на индивидуальное обучение и получить навыки использования цифровых сервисов, а также воспользоваться необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением. С посетителями центров специалисты работают индивидуально, учитывая возрастные особенности и уровень владения компьютерными навыками.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, осенью прошлого года центры цифровых компетенций «МВЦифра» открылись в двух МФЦ Мурманска: на ул. Хлобыстова, 26 и ул. Щербакова, 26. За три месяца работы эти центры посетили более 3,5 тысячи мурманчан, получено более 6 тысяч услуг, организовано 12 учебных занятий в «Школе цифровой грамотности».