В этом году День работников геодезии и картографии в России отмечают 8 марта

Ежедневный труд геодезистов и картографов – это сложная научно-производственная и техническая деятельность. На основе съемок и измерений изучается форма, размеры Земли, создаются карты и планы, решаются государственные, инженерные и экономические задачи, планируется и контролируется строительство дорог, линий электропередач, определение границ земельных участков и др.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, результаты геодезической и картографической деятельности – это основа реализуемой в нашей стране с 2021 года государственной программы «Национальная система пространственных данных» и геоинформационного портала https://nspd.gov.ru/. Качественные пространственные данные, созданные геодезистами и картографами, упорядочивают информацию о земельных участках, недвижимости, объектах культурного наследия, границах, природных территориях и других объектах на территории Российской Федерации.

В Мурманской области трудятся много специалистов этого профиля: в органах архитектуры, градостроительства, проектно-изыскательских организациях, учебных заведениях, строительных организациях, маркшейдерских горнодобывающих предприятиях.

В Управлении Росреестра по Мурманской области федеральный государственный контроль (надзор) в области геодезии и картографии осуществляют два сотрудника отдела геодезии и картографии. Целью надзора является предупреждение нарушений обязательных требований, разъяснение порядка и необходимости их соблюдения, потому что создание точных пространственных данных основывается на соблюдении норм, регламентов и правил.

«За три последних года специалистами нашего ведомства было обследовано 758 геодезических пунктов. Из них 607 пунктов государственной нивелирной сети, 115 пунктов государственной геодезической сети, 36 пунктов государственной гравиметрической сети; сформированию и внесено в ЕГРН 250 охранных зон геодезических пунктов. Благодаря этой работе в ЕГРН внесено 100% охранных зон пунктов геодезической сети, 17% пунктов нивелирной сети и 61% пунктов гравиметрической сети», – рассказала руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

Кроме этого, сотрудники регионального Росреестра обеспечивают надзор за положением географических объектов на картах и их точным наименованием. Проведён анализ более 500 картографических источников с наименованиями географических объектов, населенными пунктами, границами муниципальных образований. С 2021 года в госкаталоге географических названий было зарегистрировано 72 новых объектов в Мурманской области, в том числе место памяти партизан Заполярья – остров Партизанский.

Также специалисты ведомства выдают лицензии на проведение картографических и геодезических работ и следят за соблюдением требований при проведении таких работ. За три года было проведено 36 документарных и дистанционных оценок, 10 профилактических визитов соискателей лицензий и лицензиатов на осуществление геодезической и картографической деятельности, выдано и переоформлено 5 лицензий.

Управление Росреестра по Мурманской области поздравляет коллег и специалистов в области геодезии и картографии с профессиональным праздником! Пусть в вашей жизни всегда будут верные спутники: счастье, удача и благополучие!

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.