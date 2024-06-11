В этом году для медиков-целевиков из Мурманской области выделены 110 целевых мест в 9 вузах, что на 33 места больше, чем в прошлом году

Об этом 10 июня на оперативном совещании в рамках доклада по итогам реализации стратегического плана «На Севере – жить!» за пять месяцев рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» реализуется более 20 мер по улучшению кадровой ситуации. Во-первых, это компенсационные выплаты, которые в сумме дают до 3 млн рублей за счёт суммирования региональных и федеральных выплат. На сегодняшний день уже принято 5 земских докторов и 2 земских фельдшера. Всего в текущем году данные выплаты запланированы 18 врачам и 4 фельдшерам на сумму более 32 млн рублей. Во-вторых, это гарантированный достойный заработок, в том числе за счёт выплат не только районного коэффициента, но и «полярок» сразу и в полном объёме. Их получателями являются более 1450 человек. В-третьих, это обеспечение жильём, за 5 месяцев служебные квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой уже выданы 13 специалистам Мурманска, Колы, Мончегорска, Ковдора, Оленегорска. 297 специалистов получают компенсацию аренды жилья до 25 тысяч рублей в месяц, это тоже реально работающая мера поддержки», – рассказал Дмитрий Панычев.

Также по итогам пяти месяцев реализации мероприятий плана «На Севере – жить!» 17 специалистов воспользовались возможностью, и получили сертификаты на единовременную социальную выплату до 50% при приобретении или строительстве жилья. Кроме того, работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат до 1,5 миллиона на строительство дома или приобретение жилья. Таким правом за истекшие 5 месяцев воспользовались 34 медицинских работника.

Для привлечения готовых специалистов в текущем году в рамках плана предусмотрены выплаты для трудоустройства на квотные места для 101 медработника (92 врачей, 8 фельдшеров и 1 медицинской сестры).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, ещё одно важное направление – перспективная подготовка врачей. В настоящее время в вузах страны проходят обучение 297 наших студентов-целевиков и 71 целевой ординатор. В этом году для Мурманской области утверждены 110 целевых мест в 9 вузах нашей страны, это на 33 места больше, чем в прошлом году. Результат целевой кампании будет зависеть от прохождения конкурсного отбора нашими абитуриентами по результатам ЕГЭ.

«Все перечисленные меры уменьшили потребность в медицинских кадрах. В прошлом году нам удалось переломить отрицательный тренд по врачам, сократить их нехватку, и на сегодняшний день за 2023 год и пять месяцев текущего нарастающим итогом численность работающих в подведомственных региональному минздраву специалистов стало больше на 124 врача», – отметил Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru