В этом году для северян пройдёт более 100 мероприятий, направленных на экологическое просвещение

В рамках вчерашнего оперативного совещания министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа рассказала о плане проведения мероприятий, направленных на экологическое просвещение.

Для формирования бережного отношения к природе, Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области на территории региона в текущем году запланировало более 100 различных мероприятий, а именно: субботники, посадки деревьев, акции, включая сбор вторичных ресурсов, экскурсии, лекции и открытые уроки, конкурсы, флешмобы, а также публикации более 140 просветительских статей, посвящённых вопросам экологии.

С мая по сентябрь запланированы Всероссийские экологические субботники «Зелёная Весна» и «Зелёная Россия». Планируемое количество участников в данных мероприятиях – более 10 тысяч человек.

В июне в природном парке «Териберка» состоится Большой арктический субботник, который объединит усилия министерства, подведомственных учреждений, корпоративных волонтеров и просто неравнодушных граждан в очистке парка от мусора. С августа по сентябрь пройдёт экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!» по уборке территорий кочевий северных оленей.

Министр отметила, что помимо субботников на территории региона широко реализуются мероприятия по сбору вторичных ресурсов. С сентября по ноябрь в регионе проходит Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Ежегодно в рамках акции более 40 тонн отходов макулатуры передается для последующей переработки.

С осени 2020 года министерство организовывает акции по сбору батареек от населения. Акции проводятся в образовательных учебных заведениях региона 2 раза в год (весной и осенью), в течение 1 месяца учащиеся осуществляют сбор батареек. За период проведения акций около 15 тонн батареек направлены на утилизацию на завод ООО «НЭК».

«Как и вся страна, Мурманская область принимает активное участие в реализации Международной акции «Сад памяти» и эколого-патриотического проекта «Лес Победы», в рамках которых проводятся посадки деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе проведения специальной военной операции. На территории региона посадки деревьев запланированы с третьей декады мая. Мероприятия будут проводится как на землях лесного фонда, так и на территории муниципалитетов», - рассказала глава регионального Минприроды.

С августа по сентябрь стартует Всероссийская акция «Сохраним лес». Акция создана для привлечения внимания общества к проблемам восстановления и сохранения лесных богатств России. В 2023 году на территории Мурманской области в рамках этой акции было высажено более 16,5 тысячи деревьев и кустарников различных пород.

С марта по сентябрь ежегодно проводится Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!», направленная на усиление информирования населения о соблюдении противопожарных правил поведения в лесу и на прилегающих к лесу территориях, о вреде от самовольных выжиганий сухой травы в пожароопасный сезон. В образовательных учреждениях региона проводятся: открытые уроки и лекции, конкурсы, экскурсии.

С мая по октябрь на территории региона проходят мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора с участием волонтеров в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой Всероссийской акции «Вода России». С 2019 года в регионе расчищено уже более 240 километров береговой полосы.

По итогам фотоконкурса «ООПТ в объективе», приуроченного ко Дню туризма, в арт-пространстве «Контейнер-холл» и областной научной библиотеке прошла фотовыставка лучших работ конкурсантов, и уже во второй раз она будет представлена на выставке туристического потенциала региона «Арктик тревел маркет». Фотоконкурс «ООПТ в объективе» будет вновь объявлен в июле 2024 года.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в 2024 году стартует ещё одно творческое начинание, направленное на популяризацию природы родного края: в рамках проекта «Цветы на скалах» северные художники создадут картины, которые впоследствии будут представлены на различных выставочных площадках региона. Мы планируем, что в конечном итоге проект «Цветы на скалах» вырастет в отдельный праздник на территории одной из ООПТ регионального значения.

«Мероприятия, запланированные министерством к проведению в 2024 году, помимо природоохранного эффекта позволяют развивать в регионе экологическое волонтерство, причем интерес граждан к участию в таких мероприятиях с каждым годом возрастает, что подтверждается достигаемыми результатами. Напомню, что вся подробная информация о планируемых мероприятиях регулярно размещается на официальном сайте и в госпабликах министерства, а также на портале «Наш Север» в разделе «Афиша». Приглашаем всех желающих присоединиться к экомероприятиям в текущем году, чтобы беречь нашу хрупкую северную природу!» - отметила Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru