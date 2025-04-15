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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.25 10:15

В этом году добровольцы Единого волонтёрского центра благоустроят восемь памятников в Мурманской области на полуостровах Средний и Рыбачий

11 апреля Единый волонтёрский центр Мурманской области провел встречу в честь пятилетия с добровольцами проекта «От родника до океана. К скалистым вернусь берегам». Проект пройдёт в июле 2025 года при поддержке Гидрографической службы Северного флота и будет направлен на восстановление и ремонт памятников в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Новый сезон проекта «От родника до океана» объединит неравнодушных людей, которые стремятся сохранить историческое наследие и отдать дань уважения тем, кто боролся за свободу и мир более 80 лет назад на территории, где за все военные годы враг не смог пересечь государственную границу.

Добровольцы благоустроят восемь памятников в Мурманской области на полуостровах Средний и Рыбачий по пути к Вайдагубскому маяку и проведут памятные мероприятия. Кроме того, для них проведут мероприятия, на которых участники смогут узнать больше об исторических событиях и о людях, ставших героями своей эпохи.

«От родника до океана. Маяки» – это проект, которым гордимся мы и с нами вся страна, ведь он завоевал премию #МЫВМЕСТЕ в сфере добровольчества. Это один из уникальных опытов взаимодействия Единого волонтерского центра, корпоративных волонтерских структур и флота по восстановлению таких знаковых мест нашей области, как маяки. Свой опыт мы транслируем на всю страну. В этом году под шефство волонтёров попадут и памятники войны. Люди, прикоснувшись своим трудом к их восстановлению, будут больше ценить тот подвиг, который был совершён, и рассказывать своим детям. На этот проект мы подключаем и семьи с детьми, потому что память о победе обязательно нужно передавать», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Проект стартует с формирования волонтёрских команд – корпоративных групп или общественных организаций, за которыми будет закреплён каждый памятник. После этого в июне все добровольцы пройдут специальное обучение по ведению ремонтных работ согласно Стандартам благоустройства воинских захоронений и мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и память Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории Мурманской области.

Активный этап пройдёт в июле, когда волонтёрские группы сменами будут совершать экспедиции к памятникам на полуострова Средний и Рыбачий. Завершится проект слётом волонтёров для облагораживания самого навигационного сооружения Вайдагубского маяка, который был построен в конце XIX века и прошёл множество реконструкций, а в годы Великой Отечественной войны был важным объектом обеспечения морского сообщения. Добровольцы под руководством профессионалов помогут подготовить башню маяка к покраске, проведут уборку и благоустроят территорию вокруг.

«Проект по восстановлению маяков трудоёмкий и сопряжён с разными организационными вопросами. Мы всегда начинаем его готовить за полгода, потому что он требует дополнительных ресурсов. За итогом всегда стоит много труда, который вложен в это общее дело», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Кроме того, на встрече руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис вручила благодарственные письма волонтёрам и представителям организаций, которые участвовали в проекте на протяжении нескольких лет: сотрудникам ГТРК «МУРМАН», «МОЭСК», АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Кольская ВЭС», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ФГУП «Атомфлот», Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и АО «Кольская ГМК».

Проект «От родника до океана» Единого волонтёрского центра — визитная карточка экологического волонтёрства в Арктике. В рамках проекта «От родника до океана. Маяки» летом 2023 года 50 добровольцев помогли местным жителям облагородить маяк Кашкаранцевский, расположенный за Полярным кругом на берегу Белого моря. А в 2024 году волонтёры отреставрировали один из самых труднодоступных маяков Кольского полуострова Териберский маяк. В благоустройстве приняли участие больше ста волонтёров. Общероссийское признание проект получил в конце 2024 года, одержав победу в главной добровольческой премии страны #МЫВМЕСТЕ.

Подробная информация о мероприятиях проекта будет публиковаться в группе Единого волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/evcmurmansk.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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