В этом году единовременную выплату к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье получат свыше 200 жителей Мурманской области

Постановлением правительства Мурманской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и членов их семей» утвержден порядок предоставления единовременной денежной выплаты в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Размер единовременной выплаты – 5 тысяч рублей. Право на неё имеют жители Мурманской области, награждённые медалью «За оборону Советского Заполярья», а также проживающие в регионе вдовы (вдовцы) погибших (умерших) граждан, награждённых медалью «За оборону Советского Заполярья», не вступившие в повторный брак.

Как сообщает региональной Министерство информационной политики, согласно утверждённому порядку, выплата производится центрами социальной поддержки населения за счет средств областного бюджета в сентябре. Назначенная и не полученная гражданами в установленный срок выплата производится в течение текущего финансового года по заявлению гражданина.

В 2020 году в областном бюджете на единовременную выплату 233 северянам предусмотрено порядка 1 млн 170 тысяч рублей. По состоянию на 1 октября её уже получили 184 человека.