В этом году городские общественные территории ЗАТО Александровск ждут масштабные преображения. Новый облик обретёт набережная озера Центральное в городе Гаджиево. В городе воинской славы Полярном будет реконструирован овраг по ул. Душенова, здесь появится «Парк Полярный», а на центральной площади Снежногорска – «Снежный сквер». Реализация важной для муниципалитета инициативы стала возможной благодаря участию ЗАТО во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Функциональное наполнение территорий выбирали сами горожане на рейтинговом голосовании в 2019 году.

«Очень важно, чтобы жители сами указали те территории, которые нуждаются в благоустройстве, и выбрали проекты – отметил глава ЗАТО Александровск Семён Кауров. – Жители лучше всех знают, какой им хотелось бы видеть территорию. Ведь при обустройстве того или иного общественного пространства нужно не просто замостить плиткой или уложить хороший асфальт. Необходимо наполнить его интересными историями, чтобы у жителей было желание ходить туда постоянно. Это поможет сделать общественные пространства по-настоящему функциональными и любимыми. Уже в следующем году преображение ждёт площадь «Двух капитанов» в Полярном. И только от александровцев зависит функциональность будущей территории города воинской славы».

«Александровцы очень живо откликнулись на предложение выбрать один из двух вариантов преображения площади «Двух капитанов», – отметил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. – Уже проголосовали около трех тысяч человек. Оба проекта предусматривают размещение на площади игрового оборудования для подростков и детей. Кроме того, здесь будут установлены сцена с металлическим каркасом и деревянной обшивкой, скамейки-качели и детская зона для малышей. Что бы ни решили жители ЗАТО – поставить на площади скейт-чашу или обустроить площадку для ворк-аута – в следующем году мы увидим в Полярном современную, принципиально новую точку общественного притяжения».

Напомним, каждый северянин может принять участие в вопросах формирования современной городской среды. По 30 мая на специально созданной платформе 51.gorodsreda.ru проходит голосование по выбору проектов и объектов благоустройства, которые будут реализованы уже в 2022 году. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет. Тем, кто не пользуется интернетом, помогут проголосовать волонтеры. На голосование выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе.

В этом году продолжится благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. Капитальный ремонт ожидает дворовые территории в Полярном на ул. Душенова, 9-13 и в Снежногорске на ул. Октябрьской, 14-16. В Полярном обновят популярную площадку «Кораблик» по ул. Гаджиева, на площади Победы появится скейт-площадка, а в Снежногорске – спортивная площадка на территории 269-й школы. Всего за два года в ЗАТО Александровск благоустроено 16 объектов городской среды, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.