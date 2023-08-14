В этом году инфраструктурой пространств для молодежи «СОПКИ» будет покрыто 95 % региона

Об этом в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«В сентябре этого года откроются ещё 6 новых молодежных пространств. Они появятся в Заозерске, Гаджиево, Полярном, Никеле, Заполярном и Мурманске. Всего за два года в Мурманской области открыто 20 «СОПОК», где молодые северяне могут с пользой провести время», — сказала первый вице-губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за первое полугодие этого года в регионе состоялся ряд ярких мероприятий. В них приняли участие 19,8 тысячи молодых северян.

«В числе ключевых событий — региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна», межрегиональный фестиваль «Молодёжный ДВИЖ – 2023», День молодёжи. Мероприятия в сфере молодежной политики реализуются в рамках плана «На Севере — жить», — подчеркнула Оксана Демченко.

Подробнее о реализации мероприятий рассказал председатель комитета Молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru