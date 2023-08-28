В этом году количество молодёжных пространств в Мурманской области вырастет до 43

В сентябре в регионе откроются пять новых пространств «СОПКИ». Об этом в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Ещё одно событие, приуроченное к 1 сентября – это открытие пяти новых молодёжных пространств «СОПКИ» в Заозерске, Гаджиево, Никеле, Мурманске и Полярном», – сказал глава региона.

Таким образом, количество молодёжных пространств вырастет до 43 в этом году.

«Это 24 пространства «СОПКИ», 16 «СОПОК.СПОРТ», «СОПКИ.ДОБРО», «СОПКИ.21А», «Контейнер-холл». Помимо создания новых мест, важно, чтобы ребятам там было интересно находиться, развивалась событийная повестка, которая привлекала бы наших ребят. Этому постоянно нужно уделять внимание», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также напомним, что первые три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются до конца года в Мурманске, Полярном и Североморске.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, об итогах работы открытых ранее пространств в летний период подробнее расскажет Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru