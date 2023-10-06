В этом году марафон губернаторских новогодних ёлок планируют начать в Мурманской области 14 декабря

В проекте программы - праздничные представления в формате Ледового шоу в Ледовом дворце спорта в Мурманске. Как и прежде, на них планируется пригласить юных северян от 7 до 14 лет, которые отличились в общественной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности.

Гостями представлений по доброй традиции станут ребята из многодетных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, а также ряд других льготных категорий ребят.

Кроме того, в рамках новогодней кампании в декабре коллективы областных театра кукол и драматического театра планируют отправиться на гастроли по региону, чтобы порадовать спектаклями маленьких зрителей Кандалакши, Алакуртти, Печенги и Заполярного. Праздничную эстафету губернаторских ёлок завершат показы спектаклей на сцене Мурманского областного театра кукол.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в прошлом году губернаторские ёлки в Мурманской области впервые проводились в формате «Ледового шоу» и выездных показов спектаклей. В рамках кампании зрителями представлений стали почти 9000 юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru