В этом году Мончегорск, Ловозерский район и Мурманск получат поддержку из областного бюджета на формирование доступной среды для граждан с инвалидностью

Губернатор Андрей Чибис утвердил перечень муниципалитетов – победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» и размер предоставляемой им финансовой поддержки из областного бюджета: 1-е место - город Мончегорск, 7 млн рублей, 2-е место - Ловозерский район, 5 млн рублей, 3-е место - город-герой Мурманск, 3 млн рублей.

Средства могут быть направлены органами местного самоуправления на обеспечение доступности, приобретение спецтранспорта, повышение компетенции специалистов, работающих с инвалидами, развития информационных ресурсов, проведение просветительских мероприятий.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» направлен на выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности муниципалитетов по созданию условий доступности для граждан с инвалидностью. В этом году он проводится впервые, в дальнейшем будет проходить ежегодно. Для этого до 2025 года в областном бюджете заложены все необходимые ресурсы.

Перечень муниципалитетов – победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» и размер финансовой поддержки из областного бюджета утверждены постановлением правительства Мурманской области от 07.04.2022 №279-ПП.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области проживает более 29,5 тысячи инвалидов.