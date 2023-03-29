В этом году Мурманская область продолжит реализацию 12 нацпроектов. Финансирование составит 17,5 млрд рублей - Оксана Демченко

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вчера выступила с докладом в рамках заседания регионального правительства. Вопросом повестки стала реализация национальных проектов на территории региона в 2022 году.

«Мурманская область активно участвует в реализации нацпроектов на протяжении последних четырёх лет. Сейчас их количество равняется 12. Тенденцией является увеличение финансирование, как из областного, так и федерального бюджетов. Средний уровень достижения национальных проектов в 2022 году – 97, 78%. Мы работали на 327 объектах», – отметила Оксана Демченко.

Первый заместитель губернатора сообщила, что нацпроект «Демография» один из самых капиталоёмких.

«В рамках этого проекта у нас идёт большая работа по поддержке семей с детьми. Более 2 млрд рублей направлено на материальные выплаты. Отмечу, что у нас положительная тенденция в увлечении количества многодетных семей. Кроме того, традиционно оказываем услуги в организации социального обслуживания. Также построены два ФОКа в Кандалакше и Заозерске, детские сады в Мурманске и Алакуртти», – подчеркнула Оксана Демченко.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения» активно ведётся работа по 85 показателям.

«В 2022 году мы завершили ремонт на 11 объектах. Они стали ещё более современными и комфортными, закуплено 67 единиц оборудования на сумму более 260 млн руб. В 2023 году мы продолжим капремонт на объектах, строительство ФАПов и амбулаторий, а также реконструкцию областного онкодиспансера», – подытожила Оксана Демченко.

В нацпроекте «Образование» обеспечено 100% выполнение всех показателей.

«Среди значимых проектов – «Точки роста», ремонт мастерских в колледжах, оборудование спортплощадок и технопарк «Кванториум». Это все востребовано среди юных северян», – сообщила первый заместитель губернатора.

По итогам года процент достижения показателей и результатов национального проекта «Культура» составил 100%. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Так, создан виртуальный концертный зал на базе Кировского городского дворца культуры, модернизированы семь библиотек по модельному типу, созданы 12 мультимедиа гидов с технологией дополненной реальности в шести музеях региона.

«Капитально отремонтировали два значимых культурных объекта – Зареченский культурно-досуговый центр «Космос» и детскую школу искусств в Ковдоре. Они получились современными и комфортными», – отметила Оксана Демченко.

Нацпроект «Жильё и городская среда» также выполнен на 100%. Оксана Демченко отметила, что 262 объекта из 327 приходятся именно на него.

Завершены работы по благоустройству 232 дворовых территорий, реализовано 4 проекта-победителя и 2 финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, Мурманская область вошла в топ-5 регионов по благоустройству дворовых территорий.

Нацпроект «Экология» реализован на 100%. В 2022 году площадь лесовосстанолвения составила 952,09 га, проведено 40 мероприятия по очистке 41,8 км береговой полосы, участие приняли 1508 волонтеров. Еще одно значимое направление – рекультивация свалок в Дровяном, рекультивация свалки твёрдых отходов в Мурманске, а также санкционированной свалки на территории ЗАТО г.Заозерск и хранилища бывшей птицефабрики «Снежная». Завершение работ по рекультивации свалки твердых отходов в Мурманске запланировано в 2023 году, остальных мероприятий – в 2024 году, в результате чего будет ликвидирован накопленный вред окружающей среде на площади более 57 га.

Кроме того, Мурманская область – лидер среди регионов СЗФО в национальном экологическом рейтинге. Общественная организация «Зелёный патруль» сформировала национальный экологический рейтинг. Мурманская область заняла в нем первое место среди регионов СЗФО и 11 – по России. Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах Российской Федерации на отчётный период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023.

Нацпроект «Цифровая экономика» выполнен также на 100%. Все социально-значимые объекты подключены к интернету. Мурманская область вошла в топ-15 Всероссийского рейтинга по внедрению платформы обратной связи.

Ещё один проект, выполненный на 100%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оксана Демченко отметила высокий показатель по росту самозанятых. Его удалось увеличить в 3,6 раза по сравнению с 2020 годом.

В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 13 предприятий, общий экономический эффект от адресной поддержки – порядка 80 млн рублей. Достигнуты показатели по повышению эффективности производства.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведены в норматив 45 дорог. В нормативное состояние приведены 31 улица агломерации «Мурманская», 14 автомобильных дорог регионального значения, а также полностью завершены работы на 2 искусственных сооружениях – мостах. При этом опережающими темпами выполнены работы на объекте 2023 года – на автодороге Кола – Зверосовхоз.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализован на 100%, в Мурманской области 26 объектам турииндустрии оказана грантовая поддержка на реализацию проектов, связанных с приобретением туристического оборудования и снаряжения, 22 субъекта получили поддержку в форме гранта на реализацию проектов по строительству модульных средств размещения, двух пляжей, а также кемпингов и автокемпингов. В эксплуатацию введено 3 модульных отеля, 2 кемпинга и автокемпинг.

«В этом году мы продолжим реализацию 12 нацпроектов. Финансирование составит 17,5 млрд рублей. Сейчас в работе 190 объектов, завершить необходимо 177, среди них три объекта капитального строительства – водозаборное сооружение в Териберке, амбулатория в Зеленоборском, рекультивация свалки в Заозерске», – заключила Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru