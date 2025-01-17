В этом году мурманские работники будут меньше уделять время карьере и больше – семье. Северяне рассказали hh.ru о личных планах на 2025 год

Аналитики hh.ru выяснили, на что местные жители планируют тратить больше всего времени в 2025 году. В фокусе оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года среди 5,3 тысячи человек.

56% опрошенных в СЗФО и в том числе Мурманской области рассказали hh.ru, что в 2025 году намерены активно уделять внимание своей карьере. Интересно, что за последнее время доля таких респондентов снизилась: год назад тратить больше времени на работу намеревались более 65% опрошенных. Ещё 50% среди опрошенных в регионе добавили, что в число их приоритетов на этот год входит семья, доля таких ответов заметно выросла (год назад – менее 40%).

Также 38% местных респондентов дополнили, что среди важных личных целей на 2025 год у них – саморазвитие, у 34% в приоритете здоровье, а 18% будут заниматься в этом году своим образованием. 19% местных опрошенных в новом году намерены уделять больше времени хобби, 15% – спорту, 9% – друзьям.

Среди жителей разных регионов наиболее нацелены на карьеру в 2025 году респонденты из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), а также Алтайского края и Калужской области (по 71%). Реже всех тратить большую часть времени на работу намерены жители Рязанской области (всего 42%). Фокус на семью чаще всего будут делать жители Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%), на саморазвитие – жители Новосибирской области и Республики Татарстан (по 49%), а также Томской области (47%).

В профессиональном разрезе больше всех остальных своей работой в 2025 году озабочены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (77%), «Информационные технологии» (66%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%). Меньше всего тратить время на работу в новом году собираются представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (32%).

Интересно, что развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%), а вот забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%).

Уделять внимание друзьям, спорту, хобби и образование в 2025 году больше склонны респонденты в возрасте 18-24 лет, они же чаще всех планируют посвятить год карьере и саморазвитию. Семья наиболее важна для респондентов 25-44 лет.

На что вы планируете тратить больше времени в 2025 году?