«Приятный денежный сюрприз»: российским пенсионерам в феврале сделают перерасчёт пенсий с учётом годовой инфляцииЗавершилось формирование состава Общественной палаты Мурманской области VIII созыва
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.01.25 12:00

В этом году мурманские работники будут меньше уделять время карьере и больше – семье. Северяне рассказали hh.ru о личных планах на 2025 год

Аналитики hh.ru выяснили, на что местные жители планируют тратить больше всего времени в 2025 году. В фокусе оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года среди 5,3 тысячи человек.

56% опрошенных в СЗФО и в том числе Мурманской области рассказали hh.ru, что в 2025 году намерены активно уделять внимание своей карьере. Интересно, что за последнее время доля таких респондентов снизилась: год назад тратить больше времени на работу намеревались более 65% опрошенных. Ещё 50% среди опрошенных в регионе добавили, что в число их приоритетов на этот год входит семья, доля таких ответов заметно выросла (год назад – менее 40%).

Также 38% местных респондентов дополнили, что среди важных личных целей на 2025 год у них – саморазвитие, у 34% в приоритете здоровье, а 18% будут заниматься в этом году своим образованием. 19% местных опрошенных в новом году намерены уделять больше времени хобби, 15% – спорту, 9% – друзьям.

Среди жителей разных регионов наиболее нацелены на карьеру в 2025 году респонденты из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), а также Алтайского края и Калужской области (по 71%). Реже всех тратить большую часть времени на работу намерены жители Рязанской области (всего 42%). Фокус на семью чаще всего будут делать жители Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%), на саморазвитие – жители Новосибирской области и Республики Татарстан (по 49%), а также Томской области (47%).

В профессиональном разрезе больше всех остальных своей работой в 2025 году озабочены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (77%), «Информационные технологии» (66%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%). Меньше всего тратить время на работу в новом году собираются представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (32%).

Интересно, что развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%), а вот забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%).

Уделять внимание друзьям, спорту, хобби и образование в 2025 году больше склонны респонденты в возрасте 18-24 лет, они же чаще всех планируют посвятить год карьере и саморазвитию. Семья наиболее важна для респондентов 25-44 лет.

На что вы планируете тратить больше времени в 2025 году?

Возраст

Карьера

Семья

Саморазвитие

Здоровье

Образование

Хобби

Спорт

Друзья

18-24

73%

48%

49%

41%

34%

31%

27%

16%

25-34

58%

58%

45%

45%

24%

26%

25%

11%

35-44

50%

58%

35%

33%

17%

14%

18%

7%

45-54

49%

43%

25%

28%

7%

11%

9%

5%

55+

39%

45%

24%

31%

4%

7%

9%

1%

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Приятный денежный сюрприз»: российским пенсионерам в феврале сделают перерасчёт пенсий с учётом годовой инфляции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, курс доллара США умеренно растёт-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Госдума приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, а Минтруд предлагает сделать программу бессрочной
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика