В этом году на капремонт в Мурманской области направят более 3,2 млрд рублей

В Мурманской области стартовал активный период капитальных ремонтов. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Важно быть готовыми к этому сезону и успеть реализовать все намеченные планы. В 2023 году работы по капитальному ремонту охватят 16 муниципалитетов региона и 316 многоквартирных домов. Сумма, направляемая на проведение ремонтных работ, — почти 3,3 миллиарда рублей. Из них 1,372 миллиарда рублей — из областного бюджета», — отметила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за прошедшие 4 года ремонты были проведены в 1164 многоквартирных домах Мурманской области. Подробнее в ходе оперативного совещания рассказала генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.