В этом году на модернизацию учреждений культуры в рамках нацпроекта в Мурманской области выделено более 1 млрд рублей: это на 70% больше, чем в прошлом году

Сегодня в ходе оперативного совещания были подведены промежуточные итоги модернизации учреждений культуры Мурманской области в рамках нацпроекта «Культура». Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в прошлом году регион достиг 100% исполнения по всем показателям в этом направлении.

«Хочу отметить, что в этом году мы направили из бюджета 1,06 млрд рублей на 110 мероприятий в сфере культуре, увеличив финансирование на 70% по сравнению с 2021 годом. Всего на сегодняшний день мы открыли 9 виртуальных концертных залов, 8 из которых – в рамках нацпроекта, 16 модельных библиотек, а также в этом году завершаем капремонт Детской школы искусств в Ковдоре и культурно-досуговый центр в Зареченске. Также провели ремонтные работы и укрепили материально-техническую базу более чем в 50 учреждениях культуры по всей области, – подчеркнул глава региона. – Важный проект, дома культуры по всей области - это настоящие точки притяжения для северян разных возрастов, и очень важно ощущение порядка в этих учреждениях».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробно о проведенных мероприятиях рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru