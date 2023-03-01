В этом году на развитие спорта в регионе направят более 1,6 миллиарда рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске под руководством главы региона Андрея Чибиса состоялось заседание правительства Мурманской области. Основной вопрос повестки – итоги реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» и плана «На Севере – жить» за прошлый год, а также мероприятия, запланированные на 2023 год.

«С 2019 по 2022 в сферу спорта в рамках всех программ было направлено в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. Эти средства пошли на развитие и обновление инфраструктуры, а также поощрение спортсменов, тренеров за достижения и вовлечение активных северян», – подчеркнул Андрей Чибис.

Так, за этот период построен спорткомплекс для школы олимпийского резерва в Кировске с канатной дорогой, системой искусственного оснежения и освещением лыжной трассы. Губернатор отметил, что это одно из лучших мест по подготовке горнолыжников. Также созданы ФОК в Полярных Зорях, бассейн в Коле, ледовая арена «Метеор» в Мурманске, ФОК со скалодромом в Апатитах и межшкольный стадион в Кандалакше. Кроме того, в Долине Уюта установлены система оснежения и лыжероллерная трасса; капитально отремонтировано 30 спортивных объектов, включая стадионы в Мончегорске и Оленегорске, лыжную трассу в Заполярном; установлено 26 спортивных площадок.

«Помимо этого, для молодежи региона открыто семь бесплатных пространств «СОПКИ.СПОРТ», которые уже насчитывают порядка 12 тысяч посещений. Закуплено более 46,5 тысячи единиц спортинвентаря и оборудования, проведено свыше 3 тысяч спортивных мероприятий регионального, межрегионального и всероссийского уровней. Дополнительно мы направили 34 миллиона на гранты по развитию спорта. Напомню, что также был увеличен размер поощрения для спортсменов и их тренеров в среднем в 10-12 раз в рамках спорта высших достижений. И все это дает соответствующий эффект», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что с 2019 года в области практически в два раза выросло число кандидатов в мастера спорта, на сегодняшний день их 428, мастеров спорта – 20.

«Мы продолжим работу в этом году, чтобы у спортсменов-профессионалов и любителей становилось ещё больше возможностей для активного времяпрепровождения», – сообщил Андрей Чибис.

В ближайшее время будут открыты ФОКи в Кандалакше и Заозерске. В этом году завершится капремонт спорткомплексов детско-юношеских спортивных школ в Ревде и Оленегорске. Также в городе горняков закончат ремонтные работы в бассейне и начнется реконструкция ледового дворца.

«В рамках реновации ЗАТО приступим к строительству бассейна в столице Северного флота. Как и планировали, откроем еще 7 пространств «СОПКИ.СПОРТ» в разных точках региона. В общей сложности в этом году на сферу спорта будет направлено более 1,6 миллиарда рублей», – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис поздравил спортсменов Кольского Заполярья, показавших отличные результаты на Всероссийских соревнованиях.

Минувшие выходные принесли заполярным спортсменам множество наград. Воспитанница спортивной школы «Олимп» в Оленегорске Ксения Коржова дважды одержала победу на соревнованиях в Коломне. Ранее ещё одна оленегорская спортсменка, Мария Валигура, взяла «серебро» на соревнованиях в Челябинске.

Высоко отличились и спортсмены из Кандалакши, завоевав большое количество медалей на Всероссийских соревнованиях по санному спорту в Москве. Среди победителей – многократная обладательница Кубка мира и медалей мировых первенств Екатерина Лаврентьева. Как и все члены сборной области, Екатерина представляет Кандалакшскую спортивную школу олимпийского резерва по санному спорту.

Губернатор отметил, что в Кандалакше натурбан появился как вид спорта в 1985 году. За многолетнюю историю кандалакшская спортивная школа олимпийского резерва подготовила несколько поколений чемпионов – её воспитанники уже более 10 лет составляют основу сборной команды России по натурбану.

«Напоминаю, что главное для области спортивное событие пройдёт в эту субботу в Мурманске. 4 марта в 19.30 на Центральном стадионе дадим старт традиционной Полярной Олимпиаде. 88-й Праздник Севера и 63-й праздник севера учащихся объединит тысячи спортсменов и болельщиков со всей страны», – сказал глава региона.

Более месяца по всей области будут проходить десятки соревнований по различным видам спорта – от традиционного Мурманского лыжного марафона и национальных видов спорта до второго фестиваля «Эривейв» в Териберке и первой в регионе Гонки Героев.

Ранее глава региона посетил ряд спортивных объектов в Мурманске, а также провёл встречу со спортактивом. В рамках заседания губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам.

«Хочу поблагодарить всех за трепетное отношение к делу и работе. Необходимо синхронизировать работу на уровне министерств спорта, образования и науки, а также муниципальных образований по вопросам проведения соревнований и использования совместной инфраструктуры. Прошу, чтобы план был составлен к 15 марта. Ещё один вопрос – получение медсправок для допуска к соревнованиям и тренировкам. Прошу до 15 марта представить конкретные предложения. Также необходимо обратить внимание на дорогу к Териберке. Известно, что там проходят соревнования по сноукайтингу. Прошу учесть в рамках дорожных работ необходимые отворотки и площадки», – поручил Андрей Чибис.

В заключение глава региона обратил внимание, что необходимо ввести специальную программу лояльности для того, чтобы спортивные объекты не простаивали, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru