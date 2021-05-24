В этом году на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях претендуют 5 проектов от Мурманской области

Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выберут в России. Принимаются заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.

С 2021 года специальная комиссия будет отбирать не 80, как было раньше, а 160 победителей. Каждый получит грант на реализацию своего предложения. Для этого премиальный фонд конкурса вдвое увеличен – с 5 млрд до 10 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в процессе отбора оценивается качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде.

Заседание межведомственной комиссии по защите проектов от Мурманской области, которые планируются к реализации в 2022-2023 годах, состоится на этой неделе. Будут представлены 5 проектов от Колы, Заозерска, Полярных Зорь, Кировска и Ковдора, защищать которые будут представители муниципалитетов, АНО «Центр городского развития Мурманской области», архитекторы и проектировщики.

С 2019 года 10 региональных проектов стали победителями и 4 – финалистами всероссийского конкурса.