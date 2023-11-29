В этом году новогодние корпоративы будут чаще проводиться в ресторанах, чем в офисах

В прошлом году было наоборот. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Каждый третий работодатель уж готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (34%). В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе (19%). 2 из 100 предприятий и организаций организуют выезд за город. Еще 2% проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют также 2% работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании.

В прошлом году празднования в офисах проводились чаще, чем в ресторанах. В целом же до 2020 года новогодние корпоративные вечеринки проводило большее число компаний.

Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (36%), суммы от 5000 до 10000 назвали 35%. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвал 21%, от 5000 до 10000 рублей — 26%. Если среди эйчаров бюджет более 20000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5%), то среди event-специалистов — каждый пятый (21%).

Время проведения опроса: 1—23 ноября 2023 года.