В этом году новые условия созданы для более чем 61 тысяч школьников и 11 тысяч дошкольников Мурманской области - Диана Кузнецова

На оперативном совещании правительства губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги реализации региональной программы «Арктическая школа».

«Завершены работы во всех 26 пространствах в образовательных учреждениях Мурманской области. Все они будут открыты 1 сентября», - отметил глава региона.

В этом году созданы 16 пространств в заполярных школах: спортивный зал, три столовые, два музея, центр детских инициатив, актовый зал со спортивной зоной и восемь классов по физике, географии, технологии, информатике, четыре из них - центры олимпиадной подготовки «Уникум», теперь их в школах области 24.

Ещё 10 проектов реализованы в дошкольных учреждениях: в садах обновлены 4 музыкальных и спортивных зала, кабинет коррекционно-развивающей работы и 5 групп.

«С учётом «Уникумов» и программы «Арктическая школа» за три года в Мурманской области в образовательных учреждениях обновлено 202 пространства», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробно о реализации проектов доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Так, в 2023 году на модернизацию пространств было направлено 100 млн рублей из областного бюджета. Инвестиции позволили создать для школьников Снежногорска новый спортивный зал, в школах Кировска, Оленегорска, Североморска - три столовые. Актовые залы, школьные музеи, центр детских инициатив обновлены и созданы в Апатитах, Мончегорске, Печенге, Кольском районе. Четыре комфортных, оснащённых современной техникой кабинета информатики, технологии и географии теперь есть в школах Мурманска, Алакуртти, Мочегорска и Никеля. Ещё четыре кабинета физики, химии, биологии и информатики откроются в рамках программы «Уникум» в Мурманске, Полярных Зорях, Кандалакше, Мурмашах.

«Новые условия созданы для более чем 61 тысяч школьников и 11 тысяч дошкольников», - отметила глава профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru