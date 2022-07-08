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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 10:15

В этом году обновляется ряд дорог в Полярных Зорях: работы завершат к началу августа

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин в ходе рабочей поездки посетил объекты, ремонтируемые за счёт средств региональной субсидии в муниципальном образовании город Полярные Зори. Ремонт дорог – одно из главных направлений, которому уделяется особое внимание в ходе летней ремонтной кампании.

Въезд в город Полярные Зори обеспечивается путепроводом через железную дорогу Санкт-Петербург – Мурманск. Путепровод построен в 1968 году по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект». Благодаря средствам, выделенным из областного бюджета, работы на объекте «Путепровод через железнодорожные пути Санкт-Петербург – Мурманск» на км 2+125 автоподъезда к Полярным Зорям – в высокой степени готовности. Укладка дорожного покрытия новым высокопрочным типом асфальта А16ВН в стадии завершения.

Совместно с начальником МКУ «Управление городским хозяйством» Леонидом Смирновым, Артем Гришин осмотрел ход работ на 7 объектах улично-дорожной сети: автоподъезде от (путепровода до АЗС «Скарус»); участке дороги на ул. Энергетиков (от ж/д вокзала до дома №33); ул. Сивко; ул.Ломоносова,  1 – пр. Нивский,  1а (МСЧ № 118, шлагбаум); ул. Промышленная, 1 – 5а; заезд к ул. Энергетиков,  25 с тротуаром по  ул. Энергетиков,  23 – 25. Не осталась без внимания и дорога в поселке Зашеек, ремонт на которой не проводился более 20 лет.

Всего на 7 объектах улично-дорожной сети муниципалитета в этом году отремонтируют около 21 тысячи квадратных метров асфальта. Министр отметил высокий темп проводимых работ, укладка верхних слоев дорожного покрытия в стадии завершения, а на некоторых участках уже нанесли разметку. Завершение всех оставшихся работ планируется к началу августа.

Также Артём Гришин проинспектировал ход текущего ремонта на автоподъезде к Апатитам. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне в планах привести на объекте в нормативное состояние порядка 10 км дороги: участки км 2+725 – км 5+205 и км 20+000 – км 27+350. На сегодняшний день завершена укладка верхнего слоя покрытия, далее пройдёт планировка обочин, расчистка полосы отвода, прочистка кюветов и нанесение разметки. Подрядчик работает со значительным опережением графика, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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