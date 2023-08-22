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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.23 10:15

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 20 объектах регионального значения – 11 автодорог и 9 мостовых сооружений

Полностью выполнены работы на автодорогах Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – Зверосовхоз, Кола - ж.-д. ст. Выходной, Мишуково – Снежногорск (км 0– км 36 и км 19 – км38+160), Пиренга – Ковдор (км 35 –км 90). В этом году будет отремонтировано более 77 км дорожного покрытия.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в завершающей стадии дорожные работы на объекте 2022-2023 годов Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Завершается укладка верхнего слоя асфальта на участках дороги км 45- км 49, км 53 - км 54. На остальных участках верхний слой асфальта уложен, нанесена разметка, продолжается укрепление обочин и завершаются работы на подходах к искусственным сооружениям. Готовность объекта составляет 90%.

Продолжаются работы на мостовых сооружениях, расположенных на региональных автодорогах. Общая протяжённость – более 240 погонных метров. Завершаются работы на мостах через реку Кети и реку Эйнч, реконструкция данных объектов начата в 2022 году. Ведутся активные работы и на мостовых сооружений через реки Ваенга, Малая средняя, Умболка, Средняя и ручей Верес.

Продолжаются работы на объектах 2022-2024 годов: капитальный ремонт и реконструкция автоподъезда к селу Териберка. Дорожники отсыпают и уплотняют земляное полотно, проводится разработка кюветов и планировка откосов, продолжаются запланированные буровзрывные работы. На мостовых сооружениях через реки Большая Печенга и Канетъявр мостовики продолжают бурение скважин и планировку земляного полотна и откосов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Опережающими темпами начаты работы на дорогах, запланированных к ремонту в 2024 году. На участках автодороги Пиренга – Ковдор (км 3 - км 68) и Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» (км 60 – км 100) дорожники отфрезеровали старое дорожное покрытие и приступают к укладке новой дорожной одежды. Работы планируют завершить в течении месяца.

Продолжаются работы по ремонту изношенных верхних слоев покрытия на автомобильных дорогах Североморск – Североморск-3 и Кировск – Коашва. Окончание работ запланировано на конец сентября. При этом можно отметить, что на автомобильной дороге Кировск – Коашва из 15 запланированных участков выполнены работы на 12 и выполнение составляет 80%.

Так же в этом году было уделено внимание автомобильным дорогам с гравийным покрытием. Закончен ремонт участка автодороги Умба-Варзуга (км 104 – км 109). На автодороге Никель–Виртаниеми работы ещё продолжаются.

В этом году продолжаются работы по обустройству участков автомобильных дорог регионального значения искусственным освещением. Запланировано к освещению более 5 км участков дорог. Более безопасными станут автомобильные дороги Кандалакша – Полярные Зори, Оленегорск – Ловозеро и Полярные Зори – Африканда, Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – ж.д ст.Выходной и автоподъезд к поселку Верхнетуломский.

В рамках крупного инфраструктурного проекта заключен контракт на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты - Кировск. К концу 2025 года планируется 4-полосная дорога с 5 подземными пешеходными переходами, двумя транспортными развязками и искусственным освещением на всем протяжении трассы. Протяжённость реконструкции дороги более 11 км.

Фото: https://gov-murman.ru

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