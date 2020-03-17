В этом году по программе поддержки местных инициатив в Мурманской области будет реализовано более 60 проектов

В Мурманской области планируют реализовать 62 социально значимых проекта, инициированных жителями региона, на общую сумму 68 млн рублей. В 2020 году на участие в программе поддержки местных инициатив поступили заявки от 35 муниципалитетов, из них впервые в конкурсе участвуют Заозерск, Мурманск и поселок Заречный.

Об итогах отбора сегодня на оперативном совещании рассказала региональный министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк. По ее словам, заявок пришло в два раза больше, чем в прошлом году.

Так, жители муниципалитетов предложили установить освещение на лыжных трассах, оборудовать детские и спортивные площадки, закупить оборудование для домов культуры. В дополнительной категории, введенной по поручению губернатора Андрея Чибиса, – «ремонт подъездов и входных групп в многоквартирных домах» поступило 24 заявки. При оценке проектов учитывался уровень софинансирования со стороны муниципалитетов и юридических лиц, экономический и социальный эффект, степень вовлеченности населения.

Ольга Вовк отметила достойный уровень конкурсных заявок и высокую активность северян – проекты поддержали порядка 50 тысяч жителей. Минимальный порог для прохождения проектов составил 71,5 при максимально возможных 100 баллах. В число победителей не вошли такие социально значимые проекты, как закупка оборудования для библиотеки и ремонт концертного зала в Печенгском районе, ремонт крылец в детском саду в Ковдоре, приобретение новогодней ели для Заозерска и ремонт 48 подъездов в жилых домах региона. Министр обратилась к губернатору Андрею Чибису с предложением поддержать все заявленные проекты и дополнительно выделить на эти цели порядка 7,6 млн рублей.

«Почти 50 тысяч человек выступили с инициативой реализовать различные проекты – это большой рывок вперед с точки зрения ответственности граждан за те населенные пункты, в которых они проживают. Мне кажется, будет несправедливо, если достойные проекты мы не поддержим. Предлагаю дополнительно выделить из областного бюджета недостающие денежные средства», – сказал губернатор, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.