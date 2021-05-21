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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.21 10:00

В этом году последний звонок в Мурманской области отпразднуют более 10 тысяч школьников

В этом году в Мурманской области последний звонок прозвучит для 10 134 выпускников: 6878 девятиклассников и 3256 одиннадцатиклассников. Муниципальные праздничные мероприятия пройдут в традиционном, очном, режиме.

Например, мурманские школьники по традиции встретятся на площади Пять Углов. Городской праздник «Последний звонок – 2021» состоится 22 мая в 14.30.

Выпускники 9 классов Ревдской средней общеобразовательной школы им.В.С. Воронина отметят праздник последнего звонка 22 мая в 10.00 в актовом зале школы, для одиннадцатиклассников праздничное мероприятие состоится в этот же день в 12.00 в Культурно-спортивном центре (ул. Металлургов, 5).

Торжественное мероприятие, посвященное прощанию со школой, для выпускников ЗАТО Александровск пройдет на площади им. М.А. Матушкина 22 мая в 15.00.

В этот же день, 22 мая, в Ковдоре в 11.30 начнется торжественное шествие выпускников 11-х классов от площади Кошица к городскому Дворцу культуры. По окончании, в 12.00, выпускников и родителей ждут на торжественном мероприятии в городском Дворце культуры (ул. Школьная, 2).

Праздник последнего звонка для учеников Кольской школы №2 состоится в районном Центре культуры (пр. Защитников Заполярья, 7): 21 мая в 12.30 – для 11-классников, 22 мая в 10.00 – для выпускников 9-х классов.

В Апатитах городской праздник выпускников начнется 22 мая в 14.00 на площадке ФСК «Атлет» (ул. Победы, 4), в Кировске 11-классников ждут 22 мая с 13.30 на территории «Театрального дворика» у городского Дворца культуры.

В Мончегорске 22 мая в 15.00 в Центре развития творчества детей и юношества «Полярис» (пр. Металлургов, 2) состоится концерт «Последний звонок», в 17.00 в городском парке имени С.Бровцева будут организованы праздничный флешмоб и дискотека.

Напомним, при организации торжественных линеек и прочих мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, на открытом воздухе единственное обязательное требование– соблюдение социальной дистанции. 

Если мероприятия проводятся в помещении, то руководство школ должно предусмотреть вариант, при котором праздник последнего звонка пройдёт в составе только одного класса. Участие в нем смогут принять ученики и их родители (законные представители). Руководство школ может составить график проведения последнего звонка в актовом зале, где поочередно будут проходить мероприятия для разных классов. В этом случае после каждого мероприятия необходимо провести дезинфекцию помещения. Обязательные требования во время проведения праздника последнего звонка в закрытом помещении: социальная дистанция, соблюдение масочного режима, дезинфекция рук, входной фильтр и дезинфекция помещения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, никаких дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом, помимо уже действующих, в регионе вводить не планируется.

 

 

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