В этом году самое большое количество учеников первого класса на моей памяти - директор гимназии № 1 Сергей Павлов

1 сентября, в День знаний, учеников первых классов гимназии № 1 флотской столицы поздравили не только директор гимназии Сергей Павлов, но и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

В честь начала первого в их жизни учебного года, первоклассники получили небольшие подарки от правительства Мурманской области – пенал с канцелярскими принадлежностями и светоотражателем, а также, брошюру, а от органов местного самоуправления Североморска – книжку «Путеводитель юного североморца».

В этом году праздник несколько омрачила пандемия коронавируса. Но новый учебный год начался, как обычно, но с соблюдением определенных требований. Перед тем, как попасть в помещение гимназии, у каждого ученика замеряется температура тела, а в классах установлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух в классах.

Сергей Павлов отметил, что в этом году самое большое количество учеников первого класса на его памяти. В четырёх классах будут обучаться 128 учащихся, по 32 первоклассника в каждом классе. Поэтому в Североморске, где самая большая рождаемость на 1000 жителей в Мурманской области, строится школа на 1200 мест, которая откроет свои двери в 2021 году.