В этом году в два раза больше заполярных школьников набрали максимальные 100 баллов по русскому языку в ходе основного периода ЕГЭ

Подведены итоги сдачи ЕГЭ в основной период в Мурманской области по обязательному для получения аттестата предмету – русский язык. Максимальные 100 баллов набрали 6 выпускников. Это вдвое больше, чем в предыдущем году. Отличные знания показали ученики мурманской гимназии № 10, Мурманского политехнического лицея, лицея №2 и школы №36, а также из школы №5 г. Мончегорска и школы №7 пос. Корзуново Печенгского района.

«Серьёзная подготовка всегда была залогом успеха на экзаменах. В своих ответах выпускники должны были продемонстрировать умение рассуждать, аргументировать своё мнение. И они с этой задачей справились: все участники ЕГЭ по русскому языку преодолели минимальный порог, каждый пятый получил высокобалльный результат от 81 балла до 100», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова.

Также после окончательных процедур проверки результатов к двум школьницам из Мурманска, набравшим 100 баллов по литературе, присоединилась выпускница апатитской школы №6 Валерия Ипатова. Победитель конкурса чтецов «Живая классика» также справилась с ЕГЭ с максимально возможным положительным результатом.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, основной период экзаменов в Мурманской области продолжается: впереди у юных северян – самый технологичный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

Фото: https://gov-murman.ru