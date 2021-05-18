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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.21 14:00

В этом году в Кировске будет завершена реконструкция центральной площади

В 2021 году в Кировске будет завершена реконструкция центральной площади города. Ее ремонт был начат в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».  Здесь планируется уложить вибропрессованную плитку, облицевать лестницы капустинским гранитом, доделать ограждения, организовать клумбы, провести озеленение, установить скамейки, отремонтировать и отреставрировать фонтаны. Капустинский гранит — это материал, который использовался при облицовке центральной лестницы. Вибропрессованная плитка достаточно прочная по своим свойствам. Её удобно обслуживать, в том числе проводить расчистку площади в зимний период механическим способом.

При планировании дорожек и проходов будут максимально сохранены зелёные насаждения. К работе с деревьями и кустарниками привлекут специалистов Полярной опытной станции Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова и Полярно-альпийского ботанического сада-института.

«Этот год для Кировска юбилейный: осенью город отметит 90-летие. К этой дате планируются масштабные работы по благоустройству. Более комфортным для жителей станет городской парк: здесь будут обустроены новые площадки для отдыха и прогулок, а также занятий спортом. Уже сейчас стартует программа по озеленению. Этим летом Кировск украсят более 30 тысяч цветов, дополнительно будут высажены полторы тысячи деревьев», – отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

В этом году в Кировске продолжится еще один знаковый проект благоустройства – «Тропа здоровья». Работы начались в 2020 году. На объекте установлены 14 опор наружного освещения и светильники. Уже зимой кировчане могли совершать прогулки по освещённой тропе. Этим летом работы будут продолжены: в планах полная замена асфальтового покрытия и установка скамеек и урн. Уже определён подрядчик, который приступит к работам, как только позволят погодные условия. На «Тропе здоровья» также будет проведено озеленение:  планируется высадить более 500 деревьев и кустарников.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, сейчас в Кировске активно проходит голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование проходит по 30 мая на платформе 51.gorodsreda.ru.

Кировчане смогут проголосовать за благоустройство одной из трёх территорий: площадки для зоны отдыха, расположенной в районе д. 6 по ул. Кондрикова (под сквер), сквера в районе банно-прачечного комбината (ул. Хибиногорская), сквера около горбольницы (пр. Ленина).

 

 

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