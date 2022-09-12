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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 08:45

В этом году в Кольском Заполярье будет снято более 20 кинофильмов

Об этом сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на расширенном заседании областной кинокомиссии, которое провела заместитель губернатора Елена Дягилева.

Лейтмотивом обсуждений стала заявочная кампания на предоставление рибейтов российским кинодеятелям, которая стартует в конце сентября. В заседании также приняли участие первый заместитель министра внутренней политики Ольга Ульянова, представители Центра развития кинопроизводства, члены кинокомиссии и руководители администраций муниципальных образований региона.

«Киноиндустрия даёт видимый импульс для роста экономики в наших муниципалитетах: для малого и среднего бизнеса региона участие в проектах, реализуемых на территории Мурманской области, может стать реальными точками роста. И наша общая задача – содействовать кинокомпаниям при проведении съёмок в Кольском Заполярье, подключаясь на всех этапах – от прозрачной и понятной системы выделения рибейтов до вовлечения заполярных предпринимателей», – акцентировала внимание участников совещания вице-губернатор Елена Дягилева.

Напомним, что, начиная с 2020 года, правительство Мурманской области осуществляет системную поддержку развития кинопроизводства в Мурманской области и работает над привлечением кинокомпаний в наш регион – в том числе с помощью субсидий, покрывающих часть расходов на создание фильмов в области.

Основной период работы над большей частью кинофильмов приходится на сентябрь, часть съёмок была завершена в июле-августе этого года. Главными съёмочными площадками становились Мурманск и Кировск, популярностью у федеральных киноделов пользуются также Ловозерский и Кольский районы, а также Печенгский округ. Местные режиссёры и продюсеры выбирают более «экзотические» локации – часть фильмов снимается в окрестностях Кандалакши, Заозёрска и Терского района.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова напомнила участникам заседания кинокомиссии о том, что в нашем регионе поддержка оказывается кинокомпаниям, которые получили для своего кинопроекта удостоверение Национального фильма. При принятии решения об оказании поддержки также необходимо ориентироваться на масштабность кинопроекта и его значимость – чтобы кинофильм способствовал укреплению позитивного имиджа Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на заседании кинокомиссии Мурманской области представители региональных и муниципальных властей также обсудили опыт и проблемы оказания содействия кинокомпаниям при проведении съёмок на территории Кольского Заполярья. Совместно с региональным Центром развития кинопроизводства муниципалитеты будут осуществлять информационную и организационно-техническую поддержку кинокомпаниям, которые выбрали наш регион в качестве съемочной площадки.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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