В этом году в Мурманске построен ещё один детский сад

Первый детский сад на 196 мест открыл свои двери на улице Достоевского 1 сентября. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В эту пятницу родители и дети уже побывали во втором, на улице Капитана Орликовой, чтобы посмотреть на новые условия. Детский сад на 80 мест полностью готов к приему маленьких северян. Он распахнёт свои двери для ребят сразу после новогодних праздников», — сказал глава региона.

Строительство детских садов реализовано в рамках плана «На Севере — жить» и нацпроекта «Демография».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23878&page=1