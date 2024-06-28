В этом году в Мурманске запланирован большой объём работ по благоустройству города

В Мурманске обновления коснутся многих территорий. Так, в планах привести в порядок две зоны отдыха в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Одна находится по проспекту Героев-североморцев, 33а. Перемены ждут давно заброшенный сквер. Также продолжается благоустройство Семёновского озера. На западном берегу появится новый домик «моржей» с причальным комплексом и местом для купания.

Кроме того, будут отремонтированы 9 дворовых территорий, которые охватывают 23 многоквартирных дома.

Как сообщает администрация города Мурманска, во всех округах областного центра по плану «Наш Мурманск» появятся 14 новых площадок — 13 детских и 1 спортивная. К работам уже приступили на восьми из них. А в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект» будут реализованы 5 инициатив — победителей 2024 года.

Архитектурно-художественная подсветка украсит 40 многоквартирных домов столицы Заполярья. Оценить обновления мурманчане смогут с наступлением полярной ночи. Также в рамках стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, продолжается капитальный ремонт фасадов зданий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27799&page=1