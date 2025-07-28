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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 15:30

В этом году в Мурманской области 1238 человек смогут заключить социальный контракт

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стал механизм поддержки граждан – социальный контракт. Как отметил глава региона Андрей Чибис, что существующий «Губернаторский старт» – это своего рода грант на запуск бизнеса, в свою очередь, соцконтракт можно рассматривать как грант на выход из трудной жизненной ситуации.

«Программа продолжает успешно реализовываться в Мурманской области. Она даёт возможность людям с низким доходом получить адресную финансовую поддержку, чтобы найти работу, начать своё дело, пройти переобучение. На 2025 год запланировано заключение 1 238 социальных контрактов, из них за первое полугодие уже оформлены более половины – 732», — отметил губернатор.

Андрей Чибис также подчеркнул, что главный социальный эффект программы заключается не в цифрах, а в реальных историях успеха людей, которые открыли малые производства, бытовые мастерские, сервисные и ремесленные услуги.

Оформить социальный контракт можно через портал «Госуслуги», МФЦ или Центры социальной поддержки. На всех этапах оказывается консультационное сопровождение.

Подробнее о мерах поддержки граждан доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

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