В этом году в Мурманской области благоустроят 116 дворовых территорий во всех муниципалитетах

В текущем году у Мурманской области масштабные планы в сфере благоустройства, об этом сообщил губернатор Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании.

«Планируем провести работы на 116 дворовых территориях многоквартирных домов. Работы затронут все муниципалитеты. Правительством Мурманской области на эти цели предусмотрен значительный объем финансирования – 434 миллиона рублей», – подчеркнул губернатор.

Также будут благоустроены 8 общественных пространств в Верхнетуломском, Заозерске, Мончегорске, Мурманске, Североморске и Умбе и смонтированы 37 детских игровых и спортивных комплексов.

«Помимо этого мы продолжаем работу по благоустройству общественных территорий, ставших победителями Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее об этих проектах рассказала глава министерства градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru