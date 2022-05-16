В этом году в Мурманской области капитально отремонтируют рекордное число домов: в плане – 411 МКД

Важная тема, которую обсудили в ходе сегодняшнего оперативного совещания – проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов в Мурманской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, в этом году, согласно сформированному план-графику, в 411 домах будет проведён 851 вид работ.

«Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Общая сумма средств, выделенных на проведение работ, составит более 4,4 млрд рублей, из них прямая целевая поддержка из областного бюджета – 2,1 млрд рублей. Такого финансирования и объёма работ по капитальному ремонту у нас в регионе не было никогда. Я очень рассчитываю, что они будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. Руководителя регионального Фонда капремонта прошу за этим внимательно следить», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что по-прежнему большое внимание в Мурманской области уделяется капитальному ремонту крыш, особенно тех, которые находятся в критическом состоянии, и внутридомовым инженерным сетям.

«В частности, в этом году мы приступили ко второму этапу по переводу домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения, чтобы у людей была адекватная по качеству горячая вода. Открытая системы существовала с советского времени, её замена – необходимость, и мы опережающими темпами идём по этому важному проекту», – рассказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробно о предстоящей ремонтной программе рассказала глава регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.