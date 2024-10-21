В этом году в Мурманской области летняя оздоровительная кампания охватила 17 тысяч детей

Сегодня на оперативном совещании правительства Мурманской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в 2024 году она охватила более 17 тысяч ребят от 6 до 17 лет.

«В том числе больше тысячи детей наших защитников – участников специальной военной операции, которые имеют первоочередное право на получение путевок, более трёхсот ребят из подшефного Приморского района. Отдых был организован как на территории Мурманской области, так и за её пределами», – сообщил Андрей Чибис.

В регионе для ребят работали 67 лагерей дневного пребывания и три загородных, центры патриотического воспитания «На Севере – жить!» и «Воин». Организованы походы и экспедиции, а также работа дворовых площадок.

«Важно, что более 5,4 тысячи обучающихся активно поучаствовали в проекте «Работа рядом», и пользу принеся своим населённым пунктам, и заработав приличные деньги. Ребят трудоустраивали в жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, образование, строительство, здравоохранение. Тем родителям, кто мотивирует детей на это, и самим ребятам, старшеклассникам, которые пошли и получили свою первую работу – большое спасибо», – сказал губернатор.

За пределами региона дети отдыхали в лагерях, расположенных на черноморском побережье, а также в крупнейших всероссийских детских центрах: «Орленок», «Артек» и «Смена».

Подробнее доложила исполняющая обязанности министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/