В этом году в Мурманской области около 160 млн рублей будет направлено на реализацию более 70 проектов в сфере дополнительного образования

Об этом 6 марта в ходе оперативного совещания доложила министр образования и науки региона Диана Кузнецова, отметив, что на текущий момент дополнительное образование получают 87 тысяч юных северян, что составляет более 76% от общего количества. Такой высокий уровень – один из главных показателей качества поддержки одарённых детей Мурманской области.

Создание равных условий для получения качественного образования для любого ребёнка в регионе – приоритетное направление работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить». За последние три года система образования прошла серьёзную перезагрузку благодаря участию Мурманской области в национальном проекте «Образование» и поддержке регионального правительства. Для юных северян открыты 53 «Точки роста», три «Кванториума», «IT-куб», в центре выявления и поддержки одаренных детей «Полярная звезда» почти 500 детей приняли участие в 28 профильных сменах.

Говоря о дополнительном образовании, Диана Кузнецова подчеркнула, что за три года в регионе создали 3591 новое место дополнительного образования, в 2023-2024 годах будет открыто еще 605 мест, также в 2023 году откроются 24 площадки «Уникум» в Мурманске, Апатитах и ЗАТО г. Североморск. Оснащенные современным оборудованием кабинеты физики, химии, биологии и информатики, позволят детям готовиться к профильным олимпиадам, заниматься научной и исследовательской деятельностью.

Всего с 2020 года в Мурманской области в создание мобильных образовательных пространств для детей вложили около полумиллиарда рублей, а финансирование индивидуального сопровождения одаренных детей за это время увеличено более чем в 16 раз.

Все более доступными для детей Кольского Заполярья становятся интеллектуальные соревнования: во Всероссийской олимпиаде школьников в этом учебном году приняли участие 60 тысяч детей, более тысячи юных северян дошли до регионального этапа, около 200 ребят стали победителями и призёрами, а 17 показали высокие результаты в двух и более олимпиадах.

«Абсолютное большинство победителей и призёров регионального этапа – учащиеся школ, обновивших материально-техническую базу за счёт средств нацпроекта «Образование» и региональных грантов. Дети успешно пробуют свои силы в мероприятиях федерального уровня: победителями и призёрами становятся 74% от общего числа участников от региона. В 2022 году финансирование поездок победителей региональных этапов для участия в таких мероприятиях увеличили в 5,5 раза за счет областного бюджета, что позволит ещё больше повысить результативность участия во всероссийских олимпиадах и конкурсах», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ещё одной важной мерой поддержки одаренных детей стало учреждение в 2022 году премий победителям и призерам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников и их наставникам. Размер премии варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. 44 ребёнка стали стипендиатами губернатора Мурманской области. Программа призвана поощрять юных северян за достижения в разных областях.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.