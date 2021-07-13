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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 13:30

В этом году в Мурманской области опережающими темпами реализуют программу ремонта дорог 2022 года в рамках нацпроекта «БКД»

О ходе выполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») на территории региона рассказал вчера министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

В работе у дорожников 8 объектов регионального значения: 5 автодорог и 3 моста. Завершён ремонт на трассе Пиренга – Кодор, готовность 95% на автодороге Снежногорск – Гаджиево. Также стартуют работы на трассах Мишуково - Снежногорск и «Лотта».

«Работы на дороге Умба – Кандалакша выполнены на 28%, досрочно начали этот объект ещё в мае и надеялись в июне его закрыть, но, к сожалению, из-за проблем с асфальтобетонным заводом в Кандалакше, где ждут поставку дополнительного оборудования для работы с асфальтом нового типа, укладка асфальта начнётся в ближайшие выходные. Порядка 10 километров трассы делается. Планируемый срок завершения работ – 1 августа, ремонт трассы выполним досрочно», – отметил глава регионального минтранса.

В Коле в 2021 году в плане ремонт 7 автодорог, полностью завершены работы на пр. Защитников Заполярья (Интернат), Советском и Миронова, ул. Красноармейской и Поморской. Укладка асфальта опережающими темпами завершается на двух участках: пр. Защитников Заполярья и ул. Строительной. Плановый срок завершения работ – конец июля.

В Мурманске в этом году ремонтируют 26 автодорог. В настоящее время в работе 19 объектов. Выполнен ремонт на ул. Сполохи, ул. Лобова, ул. Буркова, завершаются работы на Северном проезде и просп. Кирова. 3 объекта начали ремонтировать раньше: это ул. Фрунзе, ул. Кирпичная и Траловая.

«Кроме того, уже заключены контракты на 2022 год. Опережающими темпами готовы выполнить ремонт 8 региональных и 2 муниципальных дорог. Благодаря тем темпам, которые мы набрали в этом году, работы по ним планируем завершить во второй декаде сентября этого года. Суммарно – 42,9 км региональных трасс, это полная программа следующего года, и 1,3 км муниципальных дорог Агломерации «Мурманская». Финансирование будет произведено из резервного фонда Правительства РФ в объеме 100 млн рублей», – рассказал Артём Гришин.

В число дополнительно отремонтированных в этом году объектов БКД войдут автоподъезды к Апатитам и Кандалакше, объездная дорога г. Апатиты, участки автодорог Апатиты-Кировск, Кировск-Коашва,  Умба-Кандалакша, Пиренга-Кодор, Оленегорск-Ловозеро, а также ул.Победы и пр.Советский в Коле.

«Безусловно, я поддерживаю работу опережающим порядком по тем трассам, которые должны были ремонтировать только в следующем году. Главное, чтобы мощности хватило. Необходимо учитывать, что выполняется ремонт дворовых территорий, поэтому координируйтесь с Минградом, чтобы асфальта было достаточно. Дворы также необходимо сдать в обговоренные сроки. Просьба учитывать, чтобы заводы работали большими темпами», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также поручил вице-губернатору Юрию Сердечкину запланировать необходимые инвестиции при проектировании будущих работ.

«Мы выделяем кратно больше денег на ремонты, и здесь начинаются технические сложности. Просьба это учитывать, чтобы в рамках долгосрочных планов простимулировать производителей асфальта, дорожников, другие участвующие в процессе компании модернизировать технику, оборудование», – отметил губернатор.

 

 

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