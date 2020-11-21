В этом году в Мурманской области открылись три виртуальных концертных зала

В ноябре в Мурманской области появился еще один виртуальный концертный зал. Он стал третьим открывшимся в этом году и будет работать в Детской школе искусств города Полярного.

Появление зала в городе стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура».

Теперь концертный зал Детской школы искусств Полярного оснащен высокопрофессиональной современной техникой – лазерным проектором «Optoma», 16-канальным микшерным пультом, трехполосной акустической системой JBL и другими устройствами, которые позволят сохранить чистоту и качество изображения и звука, создавая эффект присутствия на концертах.

Создание виртуальных концертных залов – один из ключевых приоритетов федерального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура». Проект позволит на новом техническом уровне решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров.

Открытие виртуальных концертных залов – важное событие в культурной жизни муниципальных образований Мурманской области. Новое оборудование позволяет транслировать виртуозные исполнения артистов из ведущих концертных залов страны, виртуальные выставки и экскурсии из лучших музеев и галерей в режиме онлайн и в записи. Всё это поможет воспитывать ценителей музыкального классического наследия, прививать любовь к прекрасному, а также мотивировать учащихся на творческие успехи.

Работа виртуальных залов поможет включить жителей городов региона, особенно отдаленных населенных пунктов, в единое культурно-музыкальное пространство России.

С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Культура» виртуальные залы начали работу в Кандалакше и Апатитах. Сообщество любителей академической музыки этих городов в течение сезона имело доступ к программам сайта Московской филармонии. В 2020 году, помимо Полярного, залы были открыты в Мончегорске и Ковдоре. Концерты и показы в них начнутся после снятия карантинных ограничений.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках нацпроекта на создание виртуальных концертных залов в 2019 и 2020 годах Мурманская область уже получила 18,9 млн рублей, а в 2021 году планируется открыть еще два зала – в музыкальной школе Оленегорска, а также в Детской школе искусств №3 в Мурманске.