В этом году в Мурманской области отремонтировано 5 мостовых сооружений

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Мурманской области были выполнены работы по реконструкции и ремонту искусственных дорожных сооружений.

Благодаря дорожному проекту отремонтировано три мостовых сооружения, общая длина которых составила 1690,15 погонных метров. Отремонтированы крупные переходящие объекты, работы на которых начались в 2023 году: на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» проведена реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга, а на 49 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами отремонтирован мостовой переход через р. Канентъявр. Также завершены работы на самом крупном автодорожном мостовом переходе в Заполярье через Кольский залив.

В процессе работ уложено 39645,11 кв. метра верхнего слоя дорожной одежды и установлено 5865,46 метра барьерного ограждения.

В следующем году ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги г. Апатиты будут продолжены. Работы выполняются в два этапа с технологическим перерывом на зимний период.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, также ремонтировались объекты местного значения, не вошедшие в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Печенгском округе отремонтировано два искусственных дорожных сооружения: мост через реку Хауки-Йоки в г. Заполярный и мост через реку Колосйоки в пгт Никель. Общая протяженность –228,8 погонных метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/