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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 11:30

В этом году в Мурманской области превышен плановый показатель расселения аварийного жилфонда

В ходе рабочей встречи Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, состоявшейся в Москве, стороны обсудили широкий ряд вопросов. В их числе – комплексное развитие территорий, расселение граждан из аварийного жилого фонда, повышение темпов строительства в регионах Арктической зоны России.

«Мурманская область показывает хороший результат по расселению из аварийного жилищного фонда накопительным итогом. За время реализации программы расселено почти 38 тысяч кв. метров, в этом году – более 14 тысяч кв. метров, это более 100% от планового показателя. Северные регионы требуют особого внимания в этом вопросе, качество жилья в условиях пониженных температур должно быть на высоком уровне и соответствовать всем нормативным требованиям», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

Одной из тем обсуждения стал проект организации в субъектах Арктической зоны РФ производства домокомплектов по модульной технологии, которая позволит увеличить ввод жилья и учесть особенности региона, в частности, короткий строительный сезон и высокую себестоимость строительства в связи с отсутствием производственной базы. Для решения этой задачи Минстроем России создана межведомственная рабочая группа по формированию резерва готовых домокомплектов и разработана «дорожная карта».

«Минстрой РФ всесторонне поддерживает нас в получении инструментов по вопросам жилищного строительства и расселения северян из непригодного жилья. Все наши предложения по поручению министра взяты в работу. Так, нам пошли навстречу в вопросе расширения границ местности с «населенного пункта» до «муниципальных районов/округов» при переселении из аварийного жилья граждан, проживающих в населенных пунктах, где население составляет менее 200 человек и отсутствует благоустроенный жилищный фонд», – сообщил по итогам встречи Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе иных вопросов, нашедших поддержку федерального Минстроя: компенсация федеральной части удорожания по объектам капитального строительства в рамках национальных проектов и государственных программ; комплексное развитие территорий; возможность использования финансовой поддержки Фонда ЖКХ на ремонт пустующего муниципального жилищного фонда; увеличение средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для Мурманской области на федеральном уровне, которое позволит в будущем учитывать потребности региона по адекватной стоимости и ускорить темпы расселения из аварийного жилья.

 

 

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