В этом году в Мурманской области реализуют второй этап реновации ЗАТО: это повысит качество жизни почти 160 тысяч жителей

Помимо строительства нового жилья, важнейшей задачей для регионального правительства является приведение в порядок имеющегося. Глава Мурманской области Андрей Чибис сегодня в ходе оперативного совещания напомнил, что это входит в программу комплексной модернизации инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов региона с военным присутствием, где живут защитники Отечества и их семьи.

«В этом году мы реализуем в Мурманской области второй этап проекта так называемой реновации ЗАТО, чтобы повысить качество жизни почти 160 тысяч жителей региона. Сегодня на совещании мы обсудим ход реновации в этом году и первые итоги. За минувший год мы провели 25 мероприятий на сумму более 800 миллионов рублей: капремонт 26 многоквартирных домов и пяти соцучреждений, ремонт 419 квартир и 5 километров автодорог», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что проект реновации ЗАТО поддержал Президент России Владимир Путин, и эта практика будет распространена по всей стране.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/