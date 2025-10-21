В этом году в Мурманской области рекордный объём капремонта – 702 многоквартирных дома на сумму более 11,6 миллиарда рублей

На вчерашнем оперативном совещании в региональном правительстве обсудили вопрос капитального ремонта жилого фонда. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году по Мурманской области в работе 702 многоквартирных дома.

«Это рекордный объём по капитальному ремонту, на сумму более 11,6 миллиарда рублей. Это и те дома, которые мы делаем по плану «На Севере – жить!» под ключ с кровлей, фасадом и архитектурной подсветкой, отдельно выделяя на это деньги: 120 таких домов по области. Ещё 111 многоквартирных домов в гарнизонах по программе реновации ЗАТО. А также дома, которые делаем по программе капитального ремонта», – сообщил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор отметил, что большие объёмы работ запланированы на следующий год по программе реновации, а также по приведению домов в порядок в Мурманске и других городах региона.

«Очень важно серьёзно донастроить механизм с учётом больших объёмов, чтобы работы проводились в установленные сроки и с надлежащим качеством. Здесь есть вопросы, исходя из имеющегося у меня анализа по каждому дому с процентом готовности. Хочу, чтобы мы это чётко проговорили, как с точки зрения сроков завершения работ, так и с точки зрения уроков на будущее. Задача, принимая во внимание большой объём следующего года, сделать работу над ошибками, в том числе наказать недобросовестных подрядчиков соответствующим образом. Подчеркну, что наша цель – не в наказании, а в организации работы так, чтобы всё делалось в заявленные сроки», – обратился глава региона к коллегам.

В обсуждении данного вопроса принял участи председатель областной Думы Сергей Дубовой.

- Объём работ по капитальному ремонту в этом году, действительно, беспрецедентный – более 700 домов одновременно в работе, - отметил Сергей Дубовой. – Добиться этого удалось благодаря тому, что в регионе реализуются масштабные программы, позволяющих направлять средства на ремонт многоквартирных домов: губернаторский план «На Севере – жить!», программа реновации ЗАТО. Особенно важно то, что основной упор делается на наиболее востребованные жителями виды работ, такие как замена лифтового оборудования, ремонт крыш, подъездов, замена внутридомовых инженерных систем, теплообменников, модернизация индивидуальных тепловых пунктов. Также немалое внимание уделяется ремонту фасадов, благодаря чему облик городов и поселков в регионе меняется.

Парламентарий подчеркнул, что при таких объёмах капитального ремонта большое значение приобретают вопросы контроля над выполнением работ.

- В целом темпы взяты очень хорошие – в значительной части домов капитальный ремонт завершён или близок к завершению, но есть и такие объекты, на которых есть отставание, на них следует обратить особое внимание, - отметил глава Думы.

Подробно об актуальном состоянии работ доложила руководитель Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

