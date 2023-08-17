В этом году в Мурманской области снимут более 15 фильмов

Как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области, уже завершены съёмки четырёх полнометражных лент. Зимой компания «1,2,3 продакшен» в Кировске снимала сериал «Полярный – 3» для телеканала «ТНТ», в марте в Мурманске работала съёмочная команда драмы «Вера» с Викторией Толстогановой в главной роли, в июне режиссёр Александр Котт снимал полнометражный игровой фильм «Северный полюс – 8» с Андреем Мерзликиным, а в июле в нашем регионе снимали эпизоды сериала «Юг». Работа над ещё двумя проектами – фильмом «Светлячок» и новым сезоном сериала «Морские дьяволы» – будет проходить осенью этого года.

Кроме того, к концу 2023 года будут созданы четыре короткометражных фильма, поддержанных грантами губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов.

Напомним, что победителями конкурса в этом году стали двое начинающих творцов из Мурманска и двое – из Санкт-Петербурга, каждый победитель получил на съемки по 500 тысяч рублей.

Летом также активно проходила работа над несколькими короткометражными фильмами: «Заполярная звезда», главную роль в которой сыграл Виктор Логинов, «Титан» и «Сталкер» где сыграли артисты театра Северного флота, а также ленты по мотивам поэмы Сергея Есенина «Чёрный человек».

Также в Мурманской области снимаются и документальные фильмы, проводятся курсы повышения квалификации и киношколы. В июне северяне получили возможность обучаться профессии локейшенов (специалист по локациям) и гаферов (специалист по свету на киноплощадке) от преподавателей Санкт-Петербургского Института кино и телевидения. Вторая группа студентов обучалась на сценаристов во Всероссийской сценарной мастерской «Кино и литература», в рамках которой было создано 25 сценарных заявок, а победители отбора, «Пацаны» Ольги Христининой и «Трудный возраст» Лады Карицкой, осенью будут сняты выпускниками заполярной киношколы «Нордфильм».

В ближайшее время в Печенгском округе начнут работу бесплатные кинокурсы проекта «Киноплощадка». Отбор участников уже завершён, обучение будет проходить с августа этого года по июнь следующего в Никеле по выходным и онлайн. Участников проекта ждут мастер-классы, просмотры и обсуждения фильмов, поездки по территориям в поисках различных локаций для съёмок.

В сентябре стартует обучение в киношколе «Нордфильм». Обучение будут проводить в сентябре специалисты продюсерского центра «Северный характер» совместно с представителями Санкт-Петербургского института кино и телевидения, на 20 мест по специальностям «продюсер» и «второй режиссёр» было подано 100 заявок. Выпускники, успешно освоившие программу киношколы «Нордфильм», получат диплом о профессиональной переподготовке Государственного института кино и телевидения и смогут начать строить карьеру в сфере кино.

Итоги киногода будут подведены в октябре, когда команды завершат работу над проектами и начнется заявочная кампания на конкурс рибейтов – региональной субсидии на кинопроизводство, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru