В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодорогу Кандалакша – Полярные Зори

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключён государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту региональной автодороги Кандалакша – Полярные Зори в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

По результатам конкурентной процедуры подрядной организацией определено общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР ГРУПП».

В ходе капитального ремонта в рамках дорожного проекта, в соответствии с техническим заданием, подрядная организация обновит дорожное полотно в объёме более 13 тысяч кв. метров и порядка 895 кв. метров тротуаров, выполнит устройство водоотводов и 16 водопропускных труб, обновит более 440 погонных метров бордюров. Проектом также предусмотрено обустройство газона, укрепление обочин асфальтогранулятом и засевом травы, установка 73 дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Протяжённость запланированного к ремонту участка составляет 3 км.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершить работы планируется в сентябре текущего года. После исполнения контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком будут устраняться выявленные дефекты.

Фото: https://gov-murman.ru