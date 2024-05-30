В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Североморске и Североморске-3 запланирован ремонт сразу нескольких участков улично-дорожной сети

В ЗАТО г. Североморск запланировано отремонтировать проезды от улицы Сивко до дома №1 на улице Сафонова, далее от дома №7 по улице Сафонова до улицы Сгибнева и в районе домов №10 и №12 по улице Морская, также участки проезжей части на Приморской площади.

В Североморске-3 запланирован ремонт на улицах Героев-североморцев и Школьная.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, первым объектом ремонта стал подъезд к улице Морской. Подрядчик полностью демонтировал старые бортовые камни и начал работы по исправлению профиля тротуаров. В процессе ремонта будет заменено порядка 1150 кв. метров асфальта на проезжей части, обновлено более 130 кв. метров дорожного полотна на тротуарах и установлены новые опоры освещения.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15841-utverzhden-perechen-dvorovyh-territoriy-podlezhashih-yamochnomu-remontu-v-2024-godu/page,15/