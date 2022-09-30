В этом году в регионе будет заменено 73 лифта - Алексей Грачиков

29 сентября при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков ответил на вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов и не только. Традиционно, северян интересовало, когда в их доме начнутся работы.

«Безусловно, хотелось бы пойти навстречу каждому жителю Мурманской области и провести капремонт именно его дома. Но, к сожалению, потребность в таких работах больше, чем объем средств, собираемых за счёт взносов на капремонт. Невозможно единовременно везде выполнить капремонт. Чтобы ускорить этот процесс, региональное правительство в этом году выделило беспрецедентную субсидию на капитальный ремонт многоквартирных домов – порядка 2,5 миллиарда рублей», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, первый замминистра подчеркнул, что при региональном Минстрое работает комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта дома. С 2021 года она приняла решение о проведении работ более чем в 100 домах. Однако решения принимаются с учётом финансовой устойчивости региональной программы в конкретном муниципалитете.

Ещё один вопрос касался замены отслуживших свой срок лифтов.

«Замена старого лифтового оборудования – проблема, характерная для всей страны, а не только для Мурманской области. В этом году в регионе будет заменено 73 лифта. Речь идёт о тех лифтах, срок службы которых превысил 40 лет», – объяснил Алексей Грачиков.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.