В этом году в регионе откроют 24 пространства «Уникум»

В рамках оперативного совещания были рассмотрены меры поддержки талантливых детей в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Образование» и плана «На Севере – жить» с 2020 года по 2022 год более 1,5 млрд рублей направлено на создание и развитие инфраструктуры для юных северян.

На эти средства созданы 53 «Точки роста», кванториумы в Мурманске и Североморске, 10 технопарков «Квантолаб» и мобильный кванториум для отдалённых и сельских территорий, IT-куб в Мурманске, свыше 3,5 тысячи мест для дополнительного образования. В рамках программы «Арктические школы» обновлено 156 пространств в школах и детских садах. Учреждены премии для победителей и призёров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников их наставников.

«В этом году мы откроем IT-куб в Кировске, и направим более 160 млн рублей на 70 проектов по сопровождению и поддержке талантливых детей. А также откроем в регионе 24 пространства «Уникум». Первые пространства будут открыты уже на этой неделе», – сообщил глава региона.

«Уникум» – это современно оборудованные площадки на базе кабинетов физики, химии, информатики и биологии. Там школьники смогут более глубоко изучать эти предметы, заниматься научной деятельностью и готовиться к олимпиадам.

Подробнее обо всех действующих мерах поддержки в сфере образования рассказала глава регионального министерства образования и науки Диана Кузнецова, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.